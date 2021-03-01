Распространяли фейки по указанию РФ: СБУ заблокировала ботоферму на 18 тыс. аккаунтов

1 марта, 2021, 15:09

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность ботофермы, которая работала на страну-агрессора и определенные политсилы Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тыс. аккаунтов, которая работала по заказу кураторов из страны-агрессора и некоторых украинских политических сил", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ установили, что ботоферму организовали трое жителей Киева. Они зарегистрировали аккаунты в электронных почтовых ящиках запрещенных российских почтовых сервисов.

"В частности, в октябре прошлого года, во время проведения выборов в местные советы злоумышленники распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Они искусственно повышали социальную напряженность в обществе. Занимались "накручиванием" количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мысли и политических деятелей", - говорится в сообщении.

Оплата за предоставление услуг проходила через запрещены российские электронные кошельки.

"Это позволяло обеспечить анонимность клиентов, которые заказывали поддержку необходимых месседжей в социальных сетях. Стоимость варьировалась от сложности технических задач и специфики целевой аудитории", - говорится в сообщении.

В ходе проведения обысков по месту расположения ботофермы обнаружили на серверном оборудовании программные продукты, которые находятся под санкциями. Изъята компьютерная техника, сим-карты операторов мобильной связи, которые использовали в противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb