Работников посольства Украины в Польше уличили в контрабанде сигарет: к схеме привлекли атташе
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи ТУ ГБР во Львове по информации СБУ разоблачили противоправную деятельность организованной группы лиц, в которую входят действующие и бывшие сотрудники посольства Украины в Республике Польша, а также военнослужащий Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Подозреваемые перевозили контрабанду микроавтобусом с дипномерами через государственную границу Украины в страны Европейского Союза, используя дипломатические иммунитет и привилегии.
Водитель посольства Украины в Республике Польша и один из секретарей представительства МИД Украины перевозили товары подакцизной группы на служебном грузо-пассажирском микроавтобусе. К указанной деятельности был привлечен работник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и экс-работник Посольства, а также сын последнего - ныне действующий атташе по консульским вопросам Посольства Украины в РП.
28 февраля 2021 года микроавтобус был остановлен при выезде из пункта пропуска, за его рулем находился водитель Посольства и атташе по консульским вопросам Посольства Украины в РП.
По результатам проведенного обыска указанного транспорта обнаружено и изъято:
- $140 тыс .;
- €67,2 тыс.;
- 11,6 тыс. польских злотых;
- 16 кг золота
- 8 826 блоков сигарет.
Ориентировочная себестоимость изъятых сигарет по предварительным подсчетам составляет около 1,5 млн грн.
Предварительная квалификация правонарушения: незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).
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