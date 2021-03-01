Работников посольства Украины в Польше уличили в контрабанде сигарет: к схеме привлекли атташе

1 марта, 2021, 15:29

У работников посольства Украины в Польше изъяли более 8,8 тыс. пачек сигарет, 16 кг золота,

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи ТУ ГБР во Львове по информации СБУ разоблачили противоправную деятельность организованной группы лиц, в которую входят действующие и бывшие сотрудники посольства Украины в Республике Польша, а также военнослужащий Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Подозреваемые перевозили контрабанду микроавтобусом с дипномерами через государственную границу Украины в страны Европейского Союза, используя дипломатические иммунитет и привилегии.

Водитель посольства Украины в Республике Польша и один из секретарей представительства МИД Украины перевозили товары подакцизной группы на служебном грузо-пассажирском микроавтобусе. К указанной деятельности был привлечен работник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и экс-работник Посольства, а также сын последнего - ныне действующий атташе по консульским вопросам Посольства Украины в РП.

28 февраля 2021 года микроавтобус был остановлен при выезде из пункта пропуска, за его рулем находился водитель Посольства и атташе по консульским вопросам Посольства Украины в РП.

По результатам проведенного обыска указанного транспорта обнаружено и изъято:

$140 тыс .;

€67,2 тыс.;

11,6 тыс. польских злотых;

16 кг золота

8 826 блоков сигарет.

Ориентировочная себестоимость изъятых сигарет по предварительным подсчетам составляет около 1,5 млн грн.

Предварительная квалификация правонарушения: незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

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