"Никакой аннексии не было": Песков отреагировал на заявление Байдена о непризнании Крыма российским

1 марта, 2021, 20:26

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что аннексии Крыма в марте 2014 года "не было"

Об этом сообщают росМИ.

Песков отреагировал на заявление президента США Джо Байдена и заметил, что было "воссоединение" полуострова с Российской Федерацией.

"Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было. Было воссоединение Крыма с Россией в соответствии с нормами международного права. Решение законодательного органа Крыма соответствии с законодательством Украины. Никакой аннексии не было, надо признать факт воссоединения Крыма с Россией", - подчеркнул он.

Песков также отметил, что были сделаны "четкие и безупречные юридические действия".

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова Крым Россией и США вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям РФ.

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