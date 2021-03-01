"Красная" зона карантина: на Прикарпатье и в Черновцах люди вышли на протесты

1 марта, 2021, 14:44

Из-за введения "красной" зоны карантина предприниматели Черновицкой и Ивано-Франковской области вышли на протесты

Об этом сообщает местное издание АСС .

Так, на акцию против жесткого карнатину под здание Черновицкой областной администрации вышли предприниматели.

Они подготовили обращение к председателю Черновицкой ОГА Сергея Осачук и председателя Черновицкого областного совета Алексея Бойко, в котором речь идет об отстаивании конституционного права на труд.

Активисты требуют вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос об обращении в Кабмин с требованием компенсировать ущерб, нанесенный введением карантина с 1 марта или осуществить выплаты предпринимателям 1-3 группы единого налога и общего налогообложения.

В свою очередь изданиеГалка сообщает, что в Ивано-Франковской области также под стены мэрии вышли предприниматели.

Они требуют разрешить им работать и при случае вспоминают о высоких тарифах на коммунальные услуги.

Фото: АСС и galka.if.ua

Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковской области начал действовать жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавируса.

С 26 февраля в Ивано-Франковской области установлено КПП на въездах в регион, а также будет запрещено посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения. Также Укрзализныця остановила продажу билетов в Франковской области.

Впоследствии, в "красной" зоны попала и Черновицкая область.

Также 1 марта стало известно, что с 3 марта в Житомирской области вступят в силу ограничения "красной" зоны.

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