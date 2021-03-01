"Карпатский Марадона" вновь отказался от работы в России
Об этом сообщает журналист Эммануэль Роша в twitter.
По информации источника, Георге Хаджи получал предложения от клубов из России и Турции, а также болгарского ЦСКА. Румын отказался тренировать эти клубы. Причины не сообщаются.
Георге Хаджи, по прозвищу "Карпатский Марадона", получил всемирную славу благодаря выступлениям в румынской "Стяуа", в составе которой он выигрывал в 1986 году Кубок чемпионов, испанских "Реале" и "Барселоне", турецком "Галатасарае".
Последним местом работы 56-летнего специалиста был румынский "Виторул", где тренер работал 6 лет. Хаджи является основателем, главным инвестором и президентом этого клуба.
Emanuel Roşu (@Emishor) March 1, 2021
- В декабре 2015 года Хаджи отказался от зарплаты 4 млн евро в российском "Рубине".
- В январе этого года главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что у киевлян нет средств на покупку румынского футболиста шотландского "Рейнджерс" Яниса Хаджи, который является сыном Георгия Хаджи.
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