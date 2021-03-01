"Карпатский Марадона" вновь отказался от работы в России

1 марта, 2021, 21:02

Легендарный румынский футболист Георге Хаджи отказался от тренерской работы в России

Об этом сообщает журналист Эммануэль Роша в twitter.

По информации источника, Георге Хаджи получал предложения от клубов из России и Турции, а также болгарского ЦСКА. Румын отказался тренировать эти клубы. Причины не сообщаются.

Георге Хаджи, по прозвищу "Карпатский Марадона", получил всемирную славу благодаря выступлениям в румынской "Стяуа", в составе которой он выигрывал в 1986 году Кубок чемпионов, испанских "Реале" и "Барселоне", турецком "Галатасарае".

Последним местом работы 56-летнего специалиста был румынский "Виторул", где тренер работал 6 лет. Хаджи является основателем, главным инвестором и президентом этого клуба.

Emanuel Roşu (@Emishor) March 1, 2021

В декабре 2015 года Хаджи отказался от зарплаты 4 млн евро в российском "Рубине".

В январе этого года главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что у киевлян нет средств на покупку румынского футболиста шотландского "Рейнджерс" Яниса Хаджи, который является сыном Георгия Хаджи.