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Espreso.tvСпорт"Карпатский Марадона" вновь отказался от работы в России

"Карпатский Марадона" вновь отказался от работы в России


фото: Getty Images
Легендарный румынский футболист Георге Хаджи отказался от тренерской работы в России

Об этом сообщает журналист Эммануэль Роша в twitter.

По информации источника, Георге Хаджи получал предложения от клубов из России и Турции, а также болгарского ЦСКА. Румын отказался тренировать эти клубы. Причины не сообщаются.

Георге Хаджи, по прозвищу "Карпатский Марадона", получил всемирную славу благодаря выступлениям в румынской "Стяуа", в составе которой он выигрывал в 1986 году Кубок чемпионов, испанских "Реале" и "Барселоне", турецком "Галатасарае".

Последним местом работы 56-летнего специалиста был румынский "Виторул", где тренер работал 6 лет. Хаджи является основателем, главным инвестором и президентом этого клуба.

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