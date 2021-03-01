"Этот орган стал синонимом недоверия из-за некоторых судей": Зеленский о КСУ

Об этом он заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30", передает " РБК-Украина ".

"Этот орган стал синонимом, из-за некоторых судей ... синонимом недоверия. Сегодня речь идет не о восстановлении, а о построении доверия с" нуля ", - отметил президент.

Зеленский считает, что формат КСУ - это прозрачный отбор судей, этика, четкие процедуры и порядок принятия решения.

Он отметил, что для поиска путей разрешению вопроса создана комиссия по вопросам правовой реформы Украины, которая даст ответ, какой должна быть судебная система в стране.

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