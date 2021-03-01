"Этот орган стал синонимом недоверия из-за некоторых судей": Зеленский о КСУ
1 марта, 2021, 11:36
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменений в работе КСУ
Об этом он заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30", передает " РБК-Украина ".
"Этот орган стал синонимом, из-за некоторых судей ... синонимом недоверия. Сегодня речь идет не о восстановлении, а о построении доверия с" нуля ", - отметил президент.
Зеленский считает, что формат КСУ - это прозрачный отбор судей, этика, четкие процедуры и порядок принятия решения.
Он отметил, что для поиска путей разрешению вопроса создана комиссия по вопросам правовой реформы Украины, которая даст ответ, какой должна быть судебная система в стране.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти