Правительство в 2020 году выделило на средства индивидуальной защиты для школ 9% от нужного финансирования, - StateWatch

1 марта, 2021, 17:11

Кабинет министров в 2020 году выделил на средства индивидуальной защиты школ 539,5 млн грн, что составляет 9% от нужного финансирования

Об этом сообщила экспертная организация StateWatch.

"В прошлом году Кабмин выделил 539,5 млн грн на закупку медицинских масок и дезинфицирующих средств для создания безопасных условий получения общего образования. Это составляет 9% от необходимых 6 млрд грн, за которыми в 2020 году обращалось Минобразования в Фонд борьбы с COVID-19 но так и не получило их", - сообщила организация со ссылкой на ответ Минобразования.

В письме Минобразования отметил, что в октябре 2020 года согласно постановлению Кабмина №984 "О выделении в 2020 году средств на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования" выделили 539,5 млн грн на обеспечение учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами в рамках субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественной, современной и доступной общего среднего образования "Новая украинская школа".

Средства при этом были перераспределены с других бюджетных программ. В частности, на 77 млн грн были уменьшены расходы на учебники, пособия, методическое обеспечение и затраты на электронную образование; на 40 млн грн было уменьшено финансирование академических стипендий студентам, аспирантам и докторантам; на 10 млн грн уменьшено финансирование программы "Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения"; на 4 млн грн были уменьшены расходы на проведение конкурса "Учитель года".

Отмечается, что в сентябре 2020 года Минобразования обращалось в Кабмин о выделении 3 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19, однако правительство не предоставило эти средства.

Согласно расчетам Минобразования общая потребность на закупку масок и дезинфицирующих средств на 4 млн учеников и 520 тыс. работников школ составляла 6 млрд гривен, половина средств должна быть обеспечена за счет софинансирования.



В ответе StateWatch Министерство образования и науки также отметило, что организация материально-технического обеспечения учреждений образования является полномочием местного самоуправления, а именно исполнительных органов соответствующих советов.

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