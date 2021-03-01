Посол ОАЭ впервые в истории прибыл в Израиль
Об этом сообщает The National.
Посол ОАЭ, как ожидается, вручит верительные грамоты президенту Израиля Ревену Ривлину на специальной церемонии в 16:00 по местному времени. Визит Мохаммеда Аль Хаджа является историческим моментом в отношениях двух стран.
"Для эмиратцев и израильтян начинается новая глава открытости, взаимопонимания и процветания. С нетерпением жду своего первого визита", - сказал Аль Хаджа на прошлой неделе.
Как сообщалось, 20 октября прошлого года, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о безвизовом режиме, Израиль впервые заключил подобное соглашение с арабской страной.
В сентябре Израиль и Объединенные Арабские Эмираты установили при посредничестве США дипломатические отношения, подписав Авраамово соглашение в Вашингтоне.
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