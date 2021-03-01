Порывистый ветер и до +12°C: Наталья Диденко о погоде 2 марта

1 марта, 2021, 17:56

Во второй день весны в некоторых регионах Украины ожидаются осадки и порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0°C...+12°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

Весна дебютирует порывистым ветром в Украине, периодическими осадками и колебаниями температуры воздуха.

Сегодня, 1 марта, пройдут небольшие осадки, завтра, 2 марта, они более вероятны вечером на востоке и северо-востоке Украины.

Госпожа Диденко отметила, что потом умеренные осадки появятся 5 марта в северных, западных и отчасти центральных областях.

Однако все же первая половина недели побудет в Украине без каких-либо серьезных осадков.

"Во вторник западный ветер будет шуметь, склонять ветки деревьев на свою весеннюю сторону, замахиваться на билборды и веселить птиц - порывистый до сильного", - отметила синоптик.

Температура воздуха в дневные часы завтра ожидается в пределах +4°C...+8°C, на Востоке и северо-востоке +1°C...+4°C, на Западе будет теплее, +6°C...+12°C.

В Киеве 2-го марта осадков не ожидается, порывистый западный ветер. Ночью около 0°C, днем во вторник +4°C...+5°C.

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