Порывистый ветер и до +12°C: Наталья Диденко о погоде 2 марта
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
Весна дебютирует порывистым ветром в Украине, периодическими осадками и колебаниями температуры воздуха.
Сегодня, 1 марта, пройдут небольшие осадки, завтра, 2 марта, они более вероятны вечером на востоке и северо-востоке Украины.
Госпожа Диденко отметила, что потом умеренные осадки появятся 5 марта в северных, западных и отчасти центральных областях.
Однако все же первая половина недели побудет в Украине без каких-либо серьезных осадков.
"Во вторник западный ветер будет шуметь, склонять ветки деревьев на свою весеннюю сторону, замахиваться на билборды и веселить птиц - порывистый до сильного", - отметила синоптик.
Температура воздуха в дневные часы завтра ожидается в пределах +4°C...+8°C, на Востоке и северо-востоке +1°C...+4°C, на Западе будет теплее, +6°C...+12°C.
В Киеве 2-го марта осадков не ожидается, порывистый западный ветер. Ночью около 0°C, днем во вторник +4°C...+5°C.
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