Петр Порошенко требует немедленно создать ВСК по "вагнеровцам" и защитить офицеров разведки, которые готовы свидетельствовать о срыве операции

1 марта, 2021, 13:02

Немедленно создать парламентскую следственную комиссию относительно сорванной спецоперации по задержанию российских боевиков с ППК "Вагнер" требует пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко

Об этом он заявил в ходе согласительного совета, пишет пресс-служба "ЕС". Порошенко также призвал обеспечить охрану офицерам разведки, которые владеют информацией об этой спецоперации.

Пятый президент в очередной раз отметил отсутствие в повестке дня "вопроса о создании временной следственной комиссии по" вагнеровцам ".

"Более того - мы увидели, что из офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важную задачу, сейчас сняли охрану. Я твердо убежден - мы должны обратиться и восстановить охрану, защитить наших воинов и немедленно на этой неделе поставить ВСК по" вагнеровцам ", - отмечает Петр Порошенко .

Как известно, вчера СМИ сообщили о том, что бывший начальник военной разведки Василия Бурбо, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов "Вагнера", выселили из дома и лишили охраны.

В декабря 2020 года Петр Порошенко сообщил, что спецоперация украинских спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнер" была санкционирована им в конце 2018 года.

Он также сообщил, что спецоперация по задержанию российских боевиков с ППК "Вагнер" проводилась в рамках международного военного сотрудничества.

"Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. И имело это целью собрать, вытянуть и тех, кто участвовал в террористической атаке на самолет МH-17, и тех, кто участвовал в сбивании Ил-76 с украинским десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто делал террористические атаки против гражданского населения ", - сообщил Порошенко.

Международная сеть Bellingcat, в свое время собрала показания против русских террористов в деле MH-17 в марте планирует обнародовать собственное расследование по срыву спецоперации по "вагнеровцам".

В Офисе президента Зеленского неоднократно заявляли, что спецоперации не было.