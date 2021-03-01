Переворот в Мьянме: хунта отзывает сотню сотрудников диппредставительств

1 марта, 2021, 16:58

Военные власти Мьянмы отзывают более 100 сотрудников дипломатических представительств государства из 19 стран

Об этом сообщает Irrawaddy.

Как отмечается, на такой шаг режим пошел после выступления представителя Мьянмы в ООН Чжо Мо Туна, который призвал международные организации осудить захват военными власти в стране.

После выступления военные уволили Туна, обвинив его в "государственной измене" за то,что он настаивает на том, что представляет демократически избранное правительство во главе с Национальной лигой за демократию (НЛД), партию, руководители которой арестованы после переворота 1 февраля.

Согласно документам, которые попали в СМИ, военный режим в воскресенье приказал чиновникам из органов центральной власти отправляться в дипломатические миссии в США, Великобритании, Италии, Австрии, Бразилии, Франции, Норвегии, Бельгии, Сербии, Китае, Японии, Индии, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, Индонезии, Камбодже, Южной Кореи и Филиппинах, на замену отозванных сотрудников.

Как сообщалось, количество погибших во время вчерашних протестов в Мьянме возросло до 18 человек.

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