Отличный отец и заботливый семьянин: невеста Роналду рассказала, чем ее покорил португалец

1 марта, 2021, 17:55

Джорджина Родригес, невеста форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказала, что португалец является отличным отцом и заботливым семьянином

Об этом сообщает Football Italia.

По словам Джорджины, Роналду много ей помогает, учит и мотивирует.

"Могу сказать, что я многому у него научилась. Криштиану помогает, учит и мотивирует меня, когда это необходимо. Если честно, сначала мне было стыдно тренироваться рядом с ним. Это же Криштиану Роналду! Но потом все изменилось. Он - мое вдохновение, отличный отец и заботливый семьянин. Лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала. Криштиану очень самокритичен и ответственен. Он обожает то, чем занимается. Идеальное сочетание. Он меня полностью удивил и покорил этими качествами", - рассказала Джорджина Родригес.

Криштиану Роналду познакомился с Джорджиной в 2016 году в одном из модных бутиков Мадрида, где работала девушка.

У португальца четверо детей. Самому старшему сыну - Криштиану Роналду-младшему - 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери. Джорджина родила для Роналду девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится 3 года.

В сентябре сообщалось, что гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес согласилась выйти замуж за португальского футболиста.

В декабре Роналду показал, как он празднует Рождество в семейном кругу.