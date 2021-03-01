Отец Фьюри раскритиковал Усика за бой с Чисорой: британец убежден, что украинец незаслуженно победил

1 марта, 2021, 19:10

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, не согласен с вердиктом судей в бою Александра Усика против Дерека Чисоры

Об этом сообщает SecondsOut.

По словам Фьюри-старшего, Усик слишком мал, чтобы выступать в супертяжелом весе.

"Усик слишком мелкий, чтобы связываться с этими мужчинами, которые размерами с динозавров. Я не считаю, что он победил Чисору. Дерек избил его. Перед боем у Усика было такое положение, ему нужна была победа. Чисора - это старый воин, от которого вообще ничего не ждали, но он навязал свой бой. Усик не смог справиться с Чисорой, разве не так? Я считаю, что Чисора его победил. Я на стороне команды Джойса. И мне нравится Джо", - сказал Джон Фьюри.

Украинец Александр Усик 31 октября 2020 года в Лондоне победил Дерека Чисору по очкам в своем втором поединке в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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