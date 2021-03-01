Отец Фьюри раскритиковал Усика за бой с Чисорой: британец убежден, что украинец незаслуженно победил
Об этом сообщает SecondsOut.
По словам Фьюри-старшего, Усик слишком мал, чтобы выступать в супертяжелом весе.
"Усик слишком мелкий, чтобы связываться с этими мужчинами, которые размерами с динозавров. Я не считаю, что он победил Чисору. Дерек избил его. Перед боем у Усика было такое положение, ему нужна была победа. Чисора - это старый воин, от которого вообще ничего не ждали, но он навязал свой бой. Усик не смог справиться с Чисорой, разве не так? Я считаю, что Чисора его победил. Я на стороне команды Джойса. И мне нравится Джо", - сказал Джон Фьюри.
Украинец Александр Усик 31 октября 2020 года в Лондоне победил Дерека Чисору по очкам в своем втором поединке в супертяжелом весе.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 31 октября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
- 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.
- 1 марта Усик возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе.
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