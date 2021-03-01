Остатки средств в государственной казне за месяц выросли до 30 млрд грн

1 марта, 2021, 12:12

Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало марта составил 30,03 млрд грн, против 27,5 млрд грн на начало февраля

Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы.

Так, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало марта 2021 года составил 30,3 млрд грн, что на 2,5 млрд грн больше, чем на начало февраля этого года.

Напомним, по состоянию на начало февраля 2021 остатки на ЕКС составили 27,5 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net/n3250653