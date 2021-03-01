Официальный курс: доллар продолжает дорожать

1 марта, 2021, 09:21

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 марта 2021 года на отметке 27,95 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 26 февраля курс составил 27,93 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 1 марта установлена на уровне 33,84 грн / евро. По состоянию на 26 февраля курс составлял 34,15 грн / евро.

На наличном рынке 1 марта станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,90 продают - по 28,03 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28,10 грн / $, продажи - в пределах 27,89 - 28,70 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb