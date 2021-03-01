НБУ обновил перечень системно важных банков: новый список

1 марта, 2021, 16:59

Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков и исключил из него одно учреждение

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, регулятор совершил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Их количество было уменьшено на 1 учреждение - в перечень года не попал Кредобанк.

Отмечается, что в обновленный перечень вошли А-Банк, Альфа-Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Южный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк и Универсал Банк.

Кроме того, добавили в пресс-службе, для системно важных банков определены повышенные требования, что должно обеспечить их высокую устойчивость.

В частности, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. Этот уровень составит 1% для А-Банка, Альфа-Банка, ОТП Банка, Банка "Южный", ПУМБа, Райффайзен Банка Аваль, ТАС Банка, УкрСиббанка и Универсал Банка; 1,5% для Сбербанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка; 2% - для ПриватБанка.

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