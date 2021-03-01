NASA предупредило о 370-метровом астероиде, приближающемся к Земле

1 марта, 2021, 15:45

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса сообщил, что 6 марта мимо Земли пролетит астероид 99942 или "Апофис"

Об этом сообщает Express.

Расстояние между астероидом и нашей планетой составит 16 млн км, что почти в 40 раз больше расстояния между Землей и Луной. Его можно будет увидеть в телескоп.

По данным астрономов, в следующий раз космический камень 99942 пролетит мимо Земли в 2029 году, тогда он будет ближе к нашей планете.

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