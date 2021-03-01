Нардеп Дубинский попал в ДТП на Львовщине

1 марта, 2021, 13:20

Вблизи Стрыя, что во Львовской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нардепа Александра Дубинского

О факте ДТП в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Так, в СМИ появилась информация, что народный депутат Александр Дубинский, который был за рулем автомобиля Toyota, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем Jeep.

Впоследствии в полиции Львовщины подтвердили информацию об аварии.

"1 марта в 6:20 на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области произошло ДТП с участием двух авто Toyota и Jeep. Столкновение зарегистрировано, пока устанавливается правовой квалификации. По предварительной информации, пострадавших нет, но ждем от медиков официального подтверждения", - отметила Добровольская.

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