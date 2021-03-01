НАБУ передало в суд дело о второй попытке подкупа председателя Фонда госимущества

1 марта, 2021, 15:19

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении человека, пытавшегося дать $800 тыс. взятки председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ)

Об этом сообщила пресс служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, НАБУ и САП закончили расследование по факту дачи $800 тыс. взятки председателю Фонда госимущества. 26 февраля прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении человека, пытавшегося подкупить чиновника.

По данным следствия, обвиняемый планировал дать председателю ФГИУ взятку в размере $800 тыс., из которых $200 тыс. - за пролонгацию действия договора между частным предприятием и одним из акционерных обществ с долей госсобственности, находящемся в ведении ФГИУ; $500 тыс. - за назначение на должность председателя правления того же акционерного общества; $100 тыс. - за назначение на должность председателя правления еще одного акционерного общества с долей государственной собственности, находящейся в ведении ФГИУ.

В пресс-службе напомнили, что расследование детективы НАБУ осуществляли с июня 2020 года. Нарушителя разоблачили 9 июля сразу после передачи первой части взятки в размере $200 тыс.

В ведомстве также напомнили, что в целом НАБУ и САП разоблачили три попытки подкупа председателя ФГИУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb