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Espreso.tvМирНа протестах в Мьянме почти 20 человек погибли от оружия силовиков

На протестах в Мьянме почти 20 человек погибли от оружия силовиков


фото: Reuters
Число погибших в результате разгона полицией акции протеста против переворота в Мьянме возросло до не менее 18

Еще несколько человек были ранены, передает Радио Свобода .

Всего в нескольких городах полиция применила шумовые гранаты, слезоточивый газ, а также огнестрельное оружие, чтобы заставить демонстрантов разойтись.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил действия силовиков и назвал неприемлемыми использования летальной оружия против мирных демонстрантов. Он также выразил обеспокоенность ростом числа погибших и раненых.

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  • Напомним, 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника.
  • Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.
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