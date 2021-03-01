На протестах в Мьянме почти 20 человек погибли от оружия силовиков

1 марта, 2021, 07:38

Число погибших в результате разгона полицией акции протеста против переворота в Мьянме возросло до не менее 18

Еще несколько человек были ранены, передает Радио Свобода .

Всего в нескольких городах полиция применила шумовые гранаты, слезоточивый газ, а также огнестрельное оружие, чтобы заставить демонстрантов разойтись.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил действия силовиков и назвал неприемлемыми использования летальной оружия против мирных демонстрантов. Он также выразил обеспокоенность ростом числа погибших и раненых.

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