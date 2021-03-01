На Николаевщине в школе произошел взрыв, есть пострадавший

1 марта, 2021, 14:09

На территории одной из школ Николаевской области взорвался котел, под железобетонную плиту попал работник

Об этом сообщает преслужба ГСЧС.

Взрыв произошел в селе Ивановка Очаковского района Николаевской области.

Как отмечается, в помещении котельной под железобетонной плитой находился человек 1994 года рождения. Его с травмой головы и нижней конечности получили и доставили в медицинское учреждение.

"Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, после взрыва в котельной произошел пожар площадью два квадратных метра. Ее ликвидировали.

Фото: ДСНС

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