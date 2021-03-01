На Нобелевскую премию мира подали более 300 номинантов

1 марта, 2021, 22:58

Нобелевский комитет заявил, что получил 329 номинаций на премию мира 2021 года

Об этом сообщает Радио Свобода.

Рекорд из 376 кандидатов был установлен в 2016 году.

Всего среди номинантов 234 человека и 95 организаций.

В комитете говорят, что такое количество номинаций отражает большой интерес к Нобелевской премии мира.

В число кандидатов 2021 года входят лидер российской оппозиции Алексей Навальный, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, шведская экоактивистка Грета Тунберг и активистка за права человека из США Стейси Абрамс.

В список также входят бывший президент США Дональд Трамп, его зять Джаред Кушнер и заместитель Кушнера в Белом доме Ави Берковиц за их роль в заключении соглашения о нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами.

В число выдвинутых организаций попали ВОЗ, Международная сеть фактчекинга, а также организация "Репортеры без границ" и "Комитет защиты журналистов"

Лауреата объявят в октябре.