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Espreso.tvОбществоНа Нобелевскую премию мира подали более 300 номинантов

На Нобелевскую премию мира подали более 300 номинантов

Нобелевский комитет заявил, что получил 329 номинаций на премию мира 2021 года

Об этом сообщает Радио Свобода.

Рекорд из 376 кандидатов был установлен в 2016 году.

Всего среди номинантов 234 человека и 95 организаций.

В комитете говорят, что такое количество номинаций отражает большой интерес к Нобелевской премии мира.

В число кандидатов 2021 года входят лидер российской оппозиции Алексей Навальный, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, шведская экоактивистка Грета Тунберг и активистка за права человека из США Стейси Абрамс.

В список также входят бывший президент США Дональд Трамп, его зять Джаред Кушнер и заместитель Кушнера в Белом доме Ави Берковиц за их роль в заключении соглашения о нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами.

В число выдвинутых организаций попали ВОЗ, Международная сеть фактчекинга, а также организация "Репортеры без границ" и "Комитет защиты журналистов"

Лауреата объявят в октябре.

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