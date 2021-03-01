На Харьковщине у поселкового головы нашли 1,6 млн грн и $200 тыс. при обыске по делу хищений на строительстве

1 марта, 2021, 21:00

Дергачевская местная прокуратура Харьковской области возбудила уголовное производство и провела обыски у головы одного из сел из-за хищений на строительстве

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве были проведены обыски по факту присвоения денежных средств (ч. 3 ст. 191 УК Украины) должностными лицами Малоданиловской объединенной территориальной громады при проведении капитального ремонта зданий.

По результатам проведения ряда обысков, в том числе по месту жительства одного из поселковых голов обнаружено и изъято более 1,6 млн грн и более $200 тыс. Постановлением Дергачевского районного суда Харьковской области на указанные денежные средства наложен арест.





"В ходе изучения последних деклараций размещенных в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления установлено, что указанная сумма денежных средств поселковым головой не задекларирована и ее получение может быть незаконным", - говорится в сообщении.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: khar.gp.gov.ua

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