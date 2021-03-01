Минздрав Польши связывает третью волну пандемии с "британским" штаммом
Об этом заявил в понедельник глава МЗ Польши Адам Недзельский, сообщает TVN24.
"На самом деле, мы уже понемногу узнаем, что в первую очередь отвечает за третью фазу: речь идет об увеличении доли "британской" мутации", - заявил Недзельский в эфире радио Plus.
Он подчеркнул, что ситуация с распространением "британского" штамма выглядит "очень плохо". В частности, министр отметил, что анализ 77 образцов COVID-19, полученных от жителей Поморского воеводства (север страны) в 60 случаях показал наличие "британской" мутации.
По словам министра, в ближайшие дни станет известно, какова доля "британского" штамма в контексте инфицированности по всей стране.
Как известно, с 27 февраля в Польше на две недели продлены нынешние Коронавирусная ограничения, а в Варминско-Мазурском воеводстве (северо-восток РП), в связи с высоким процентом инфицированных, введены новые ограничения: отменено стационарное обучение для учащихся 1-3 классов школ, закрыты торговые центры, театры, кинотеатры, музеи, бассейны.
За прошедшие сутки, 28 февраля, в Польше обнаружено 4 876 случаев инфицирования, умерли 24 человека. С начала пандемии в Польше заразились более 1,7 млн человек, умерли более 43,7 тыс.
Как известно, так называемый "британский" штамм коронавируса имеет большую угрозу заражения, чем предыдущий "китайский" COVID-19.
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