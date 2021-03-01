Мы уже должны были бы их давно "закрыть", - Герасимьюк о "Прямом"

1 марта, 2021, 11:13

Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что проблемой "Прямого" телеканала является "партийная пропаганда"

Об этом Герасимьюк заявила в интервью НВ .

"Их проблема -" однопартийность "речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они выступают странную позицию: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено - ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически Не поддерживаю такую позицию. Однако они практикуют такую стилистику ", - сказала Герасимьюк.

По ее словам, канал выбрал роль "преследуемого", который "изображает из себя жертву".

"Кстати, ни один раз не пригласили в эфир, в течение долгого времени то и дело поднимая крик, Нацсовет сделал шаг к их закрытию. Если посчитать все эти« звоночки », то мы уже имели бы их давно" закрыть ". Что касается санкций по "Прямой" - у них одно предупреждение ... Поярков матерился в эфире. Зрителя приучают к тому, что такой уровень вещания является нормальным. Дети перед телевизором перенимают такую стилистику общения. Но, видите, политическая мотивация преобладает понимание токсичности таких эфиров ", - заявила Герасимьюк.

Она добавила, что в отношении "Прямого" была применена санкция, потому что канал имел региональные лицензии на радио, которые якобы не использовались.

"Наверное, об этом никто и не слышал, не была запущена вовремя - нарушили сроки и доказывали нам, что оно работает. На киевской волне они транслируют - но в эфир выходит аудиодорожка телепередач. Сейчас санкция оспаривается в суде, как и сами назначения проверок . Больше ничего нет ", - подчеркнула Герасимьюк.

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