Мы уже должны были бы их давно "закрыть", - Герасимьюк о "Прямом"
Об этом Герасимьюк заявила в интервью НВ .
"Их проблема -" однопартийность "речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они выступают странную позицию: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено - ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически Не поддерживаю такую позицию. Однако они практикуют такую стилистику ", - сказала Герасимьюк.
По ее словам, канал выбрал роль "преследуемого", который "изображает из себя жертву".
"Кстати, ни один раз не пригласили в эфир, в течение долгого времени то и дело поднимая крик, Нацсовет сделал шаг к их закрытию. Если посчитать все эти« звоночки », то мы уже имели бы их давно" закрыть ". Что касается санкций по "Прямой" - у них одно предупреждение ... Поярков матерился в эфире. Зрителя приучают к тому, что такой уровень вещания является нормальным. Дети перед телевизором перенимают такую стилистику общения. Но, видите, политическая мотивация преобладает понимание токсичности таких эфиров ", - заявила Герасимьюк.
Она добавила, что в отношении "Прямого" была применена санкция, потому что канал имел региональные лицензии на радио, которые якобы не использовались.
"Наверное, об этом никто и не слышал, не была запущена вовремя - нарушили сроки и доказывали нам, что оно работает. На киевской волне они транслируют - но в эфир выходит аудиодорожка телепередач. Сейчас санкция оспаривается в суде, как и сами назначения проверок . Больше ничего нет ", - подчеркнула Герасимьюк.
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