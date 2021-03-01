Мужа Елизаветы II принца Филиппа перевели в госпиталь Святого Варфоломея

1 марта, 2021, 17:05

Медики перевели 99-летнего супруга королевы Великобритании Елизаветы II - принца Филиппа - в госпиталь Святого Варфоломея в Лондоне для продолжения лечения

Об этом сообщает Sky News.

"Герцог Эдинбургский был сегодня переведен из госпиталя имени короля Эдварда VII в госпиталь Святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его инфекцию, а также проводить тесты и надзор в связи с уже существующей патологией сердца", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

В королевской семье также добавили, что в настоящее время принц Филипп хорошо себя чувствует, и останется в больнице по меньшей мере до конца этой недели.

Напомним, герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован в госпиталь имени короля Эдварда VII в Лондоне вечером во вторник, 16 февраля, с превентивной целью после появления у него признаков плохого самочувствия.

Впоследствии у него обнаружили инфекцию.

10 июня принцу Филиппу исполняется 100 лет - он старше королевы на пять лет. 22 июля прошлого года он официально передал один из своих титулов жене принца Чарльза Камилле, герцогини Корнуолльский. Это был первый официальный рабочий выход принца Филиппа с момента его ухода от дел в 2017 году.

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