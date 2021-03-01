Легендарный боксер Льюис согласился возобновить карьеру ради боя с Тайсоном
1 марта, 2021, 15:28
Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис заявил, что готов провести бой против Майка Тайсона, если этого захочет публика
Об этом сообщает TMZ Sports.
По словам 55-летнего Льюиса пока нет ничего, что бы заставило его вернуться в ринг, но он готов драться с Тайсоном, если этого захочет публика.
"Если публика захочет этого боя, то тогда, возможно, обсудим его. Я знаю. На самом деле сейчас нет ничего, что бы заставило меня выйти в ринг. Люди хотели бы увидеть этот бой, но я пока не знаю", - сказал британец.
Леннокс Льюис, который владел титулом абсолютного чемпиона мира в 1999 году, завершил карьеру в 2003 году противоречивой победой над украинцем Виталием Кличко.
В 2002 году Льюис нокаутировал Майка Тайсона в 8-м раунде.
- В ноябре бой между Украинской Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом в 2003 году признали самым кровавым боксерским поединком в истории.
- Напомним, 1 декабря американский боксер Майк Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца и провести третий бой с другим ветераном из США - Эвандером Холифилдом.
- После этого Льюис заявил, что может возобновить карьеру по примеру Майка Тайсона.
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