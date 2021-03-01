Легендарный боксер Льюис согласился возобновить карьеру ради боя с Тайсоном

1 марта, 2021, 15:28

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис заявил, что готов провести бой против Майка Тайсона, если этого захочет публика

Об этом сообщает TMZ Sports.

По словам 55-летнего Льюиса пока нет ничего, что бы заставило его вернуться в ринг, но он готов драться с Тайсоном, если этого захочет публика.

"Если публика захочет этого боя, то тогда, возможно, обсудим его. Я знаю. На самом деле сейчас нет ничего, что бы заставило меня выйти в ринг. Люди хотели бы увидеть этот бой, но я пока не знаю", - сказал британец.

Леннокс Льюис, который владел титулом абсолютного чемпиона мира в 1999 году, завершил карьеру в 2003 году противоречивой победой над украинцем Виталием Кличко.

В 2002 году Льюис нокаутировал Майка Тайсона в 8-м раунде.

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