Кулеба отозвал двух дипломатов, которых задержали с контрабандой на границе с Польшей

1 марта, 2021, 09:07

Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook.

"Я отозвал из-за границы двух сотрудников, подозреваемых в коррупции. Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет ", - написал Кулеба.

По его словам, по поводу этой ситуации принято три решения:

Оба сотрудников МИД отозвано из заграничной командировки.

Против обоих сотрудников начато дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов.

МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами.

"По результатам расследования буду готов принимать любые решения", - добавил министр.

Я отозвал из-за границы двух сотрудников, подозреваемых в коррупции Вчера двух сотрудников посольства Украины в ... Опубликовано Dmytro Kuleba воскресенье, 28 Февраля 2021