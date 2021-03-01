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Espreso.tvОбществоКулеба отозвал двух дипломатов, которых задержали с контрабандой на границе с Польшей

Кулеба отозвал двух дипломатов, которых задержали с контрабандой на границе с Польшей

Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook.

"Я отозвал из-за границы двух сотрудников, подозреваемых в коррупции. Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет ", - написал Кулеба.

По его словам, по поводу этой ситуации принято три решения:

  • Оба сотрудников МИД отозвано из заграничной командировки.
  • Против обоих сотрудников начато дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов.
  • МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами.

"По результатам расследования буду готов принимать любые решения", - добавил министр.

Я отозвал из-за границы двух сотрудников, подозреваемых в коррупции Вчера двух сотрудников посольства Украины в ...

Опубликовано Dmytro Kuleba воскресенье, 28 Февраля 2021

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