Крупнейший поставщик электроэнергии Техаса обанкротился из-за ледяного шторма

1 марта, 2021, 16:20

Самый большой и самый старый электроэнергетический кооператив Техаса подал заявление о защите от банкротства в федеральный суд Хьюстона

Об этом сообщает агентство Reuters.

Brazos Electric Power Cooperative Inc - один из десятков поставщиков электроэнергии, которым в прошлом месяце пришлось столкнуться с огромными затратами в связи с резким похолоданием. По словам руководителей, последствия аварии угрожают коммунальным предприятиям и специалистам по электроснабжению, которым предъявлены обвинения в связи с отключением электроэнергии на миллиарды долларов.

В середине февраля из-за необычно низких температур вышла из строя почти половина электростанций штата, в результате чего 4,3 миллиона человек остались без тепла и света на несколько дней, а водопроводные трубы лопнули, что нанесло ущерб домам и предприятиям.

Brazos Electric и другие компании, которые взяли на себя обязательства обеспечивать электросеть, обязаны покупать электроэнергию по высоким ставкам.

Напомним, на американский штат Техас обрушился снежная буря и похолодание. В результате более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb