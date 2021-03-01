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Espreso.tvОбществоКонтрабандисты пытались вывезти холодное оружие, доспехи и монеты времен Руси и XIX в. на $1 млн, - СБУ

Контрабандисты пытались вывезти холодное оружие, доспехи и монеты времен Руси и XIX в. на $1 млн, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила группировку контрабандистов культурных ценностей в Евросоюз

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Во время обысков изъята подготовленная коллекция предметов старины на сумму почти $1 млн.

Среди обнаруженного:

  • 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного,
  • доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов,
  • старинные предметы быта.

По предварительным данным, группировка организовала канал незаконного сбыта культурных ценностей за рубежом. Контрабанду переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи

Предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства решается вопрос сообщения организаторам о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

После завершения расследования будет решаться вопрос о передаче ценностей в музейный фонд Украины.

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