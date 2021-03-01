Количество должников за коммуналку в 2020 году выросло в полтора раза
Об этом сообщает Опендатабот.
Согласно сообщению, в 2020 году было открыто более 342,2 тыс. производств по украинским, которые оплатили коммунальные услуги в 2020 году. Это на 50% больше, чем в 2019 году, когда велось около 227 тыс. Производств.
Отмечается, что большинство коммунальщиков, которые взимают деньги - это учреждения, которые поставляют отопления. Так, больше всего украинцы должны коммунальным предприятиям "Харьковводоканал" (12,3 тыс. долгов), "Жилкомсервис" (11,9 тыс. долгов), а также "Полтаваоблэнерго" (9,5 тыс. долгов).
В Пресс-служба заметили, что человек признается должником по уплате коммуналки в судебном порядке. По таким производствах предусмотрена упрощенная процедура. Так, если должник не выполнит приговор суда, он попадет в реестр должников.
По словам адвоката Натальи Гнатуш, человеку, попавшему в этот реестр, могут заблокировать банковские счета, изъять ее имущество, а также ограничить выезд за границу. Однако прекратить предоставление услуг должникам коммунальные предприятия могут и в досудебном порядке.
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