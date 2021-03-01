Гумпомощь отправлена в ОРДЛО, оккупанты разблокировали КПВВ в Счастье, - Украина в ТКГ

1 марта, 2021, 15:51

Гуманитарный конвой с гигиеническими наборами в школы и учреждения здравоохранения пустили на оккупированный Донбасс

Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе в Facebook.

"Благодаря соответствующим действиям украинской делегации только что началось пересечение КПВВ "Счастье" конвоем с гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Способствовали доставке гуманитарного груза представители международных организаций ООН и ОБСЕ.

Ранее делегация в ТКГ сообщила, что 24 февраля от управления координации гуманитарных вопросов ООН поступил запрос на разрешение пересечения КПВВ "Счастье" конвою с гуманитарной помощью. 26 февраля транспорт с гуманитарным грузом прибыл на КПВВ. Оккупанты отказались получать груз.