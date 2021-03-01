Глава МИД Литвы о "Северном потоке-2": Мы фактически финансируем тирана, но дадим Путину шанс

1 марта, 2021, 10:31

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал продолжение строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Европу в обход Украины "фактическим финансированием тирана", имея в виду президента РФ Владимира Путина

В то же время он предлагает "дать Путину шанс" на добровольную демократизацию страны, чтобы с ней можно было сотрудничать в этом газопроводе, сообщает Радио Свобода .

Отвечая на вопрос, есть ли возможности повлиять на позицию Германии, которая продолжает поддерживать проект "Северного потока-2" несмотря на резкие возражения некоторых стран-членов ЕС, а также Украины и США, Ландсбергис сказал, что проект не имеет смысла и не приносит пользы для единства Европы.

"Начну с того, что в проект" Северный поток-2 "нет никакого смысла. Ни в экономическом плане, ни в плане значение для региона или по экологическим соображениям. Например, Европа намерена прекратить использование ископаемого топлива - это должно произойти до 2030 года . Этот газопровод только придаст ископаемого топлива в регионе ", - отметил глава литовского МИД.

"Этот проект также не приносит никакой пользы единства Европы. Германия приложила много усилий для того, чтобы Европа была реально объединенной. У нас могло быть достаточно поводов для споров, которые привели бы к проблемам, но у нас их не было благодаря немецкому руководству . И мне было бы грустно наблюдать, что немецкая наследие объединенной Европы исчезает из-за одного-единственного проекта", - отметил он.

При этом Ландсбергис предлагает "дать Путину шанс" на добровольную демократизацию страны.

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"Это касается" Северного потока-2 ". Если в России состоятся демократические выборы, то хорошо - стройте дальше. Если это экономический проект, то ладно, мы сможем дальше сотрудничать относительно его с демократическим правительством демократической России - хорошо. Но в нынешних условиях этим проектом мы фактически финансируем тирана. А это всегда плохая идея - потому что на эти средства он в конце концов строит танки. Поэтому моя идея была - отложить строительство до выборов. Перефразируя Джона Леннона, дадим Путину шанс ", - сказал министр.

"Моя идея была в том, чтобы дать России шанс провести демократические выборы. Пожалуй, многие скажут, что это невозможно. Но надо посмотреть. Может, Путин позволит участие в выборах для оппозиционных партий, для реальной оппозиции ли они смогут зарегистрироваться ли он отпустит из тюрьмы оппозиционного лидера ли допустят к этим выборам наблюдателей? Перечень довольно длинный. И если что-то из этого случится благодаря давлению ЕС, мы поймем, что наша политика на что-то влияет ", - предполагает Ландсбергис.

Напомним, по данным Государственного департамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

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