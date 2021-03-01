Футболиста сборной Украины, который оказался ненужным Луческу, признали одним из лучших игроков Польше
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Шабанов, который перешел в "Легию" на правах аренды, зарекомендовал себя с самого первого матча за новую команду. Защитник уверенно сыграл 90 минут в поединке против "Гурник Забже" (2:1) и попал в символическую сборную лучших игроков 19-го тура Экстраклясы.
После того, как румын Мирча Луческу возглавил "Динамо", Артем Шабанов перестал попадать в состав киевлян и сыграл в нынешнем сезоне всего 2 матча.
28-летний защитник перешел в "Динамо" в 2018 году из "Олимпика". Также играл за "Арсенал", "Волынь" и "Сталь". На счету Шабанова 2 матча в составе сборной Украины.
"Легия" в чемпионате Польши занимает первое место и имеет отрыв от второго места - "Погони" - 4 очка.
- 9 февраля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов следующие полгода играет в аренде в польской "Легии" .
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