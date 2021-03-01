Федерация работодателей и Американская торговая палата поддержали предложение постепенного увеличения акцизов на ТИЭНы

1 марта, 2021, 12:01

Это позволит уже в 2021. Увеличить доходы госбюджета Украины на 2,6 млрд грн

Обе ведущие бизнес-ассоциации - крупнейших украинских компаний и иностранных инвесторов - уверены: ранее запланированные резкие повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева - сразу в 4,2 раза - могут не только разрушить рынок ТИЭНов и увеличить объемы нелегальной продукции, но и привести к катастрофическому недовыполнению доходов госбюджета Украины.

"В нынешних экономических реалиях такое резкое повышение акциза может привести к разрушительным последствиям для рынка и экономики страны, поскольку значительное повышение цены на такую ​​продукцию будет способствовать росту нелегального рынка, в результате чего государство не получит запланированных поступлений в бюджет", - заявили в Американской торговой палате.

Это мнение разделяют и в Федерации работодателей Украины. Поэтому в ФРУ поддержали недавнее предложение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по более постепенному повышению ставки акциза на ТИЭНы - не в 4,2, а в 3 раза уже с апреля 2021, а дальше - на 30% каждый год.

"По расчетам экспертов Федерации работодателей, реализация предложения Комитета увеличит доходы госбюджета по акцизу на ТИЭНы этого года на 2,6 млрд. грн. Ведь более постепенный темп повышения акциза будет сдерживать рост нелегального рынка табакосодержащих изделий", - объясняют в Федерации работодателей Украины.

В противном случае, предупреждают в ФРУ, если акциз будет повышен сразу в 4,2 раза, легальный рынок ТИЭНов может сократиться втрое. Что непременно ударит не только по доходам госбюджета от акциза, но и по доходам от НДС.

"Уверены, что последовательная и прогнозируемая политика государства в сфере акцизного налогообложения табакосодержащих изделий позволит обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, сохранить рабочие места и укрепить доверие инвесторов к Украине" - заявили в Федерации работодателей Украины.

Ранее более постепенный подход к повышению акциза на ТИЭНы поддержали и в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Более постепенное повышение акциза соответствует европейской практике, Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС от 27 июня 2014 г., по которому Украина взяла на себя обязательства постепенно согласовать свое законодательство с требованиями Директивы №2011/64/ЕС о структуре и ставки акциза на табачные изделия", - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Напомним, что на прошлой неделе члены парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики в рамках рассмотрения законопроекта №4278 поддержали повышение ставки акциза на ТИЭНы в 2021 году в 3 раза от действующей в 2020 году и последующее ежегодное повышение на 30% в 2022-2025 гг .

За соответствующее решение проголосовали 19 из 25 членов Налогового комитета, в т.ч председатель Комитета Данил Гетманцев.

По подсчетам Института экономики и прогнозирования НАН Украины (более известный как Институт Гейца), "постепенный сценарий повышения ставок акцизного налогообложения ТИЭНов в течение 2021-2025 гг. обеспечит на 18,7 млрд грн больше налоговых поступлений (акцизы, НДС, 5% акцизный налог), чем альтернативный "шоковый" сценарий" повышения акциза сразу в 4,2 раза.