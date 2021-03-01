ДТЭК до конца года построит новую ветроэлектростанцию в Николаевской области

1 марта, 2021, 14:35

Компания ДТЭК намерена до конца года построить Телигульськую ветроэлектростанцию в Николаевской области

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Согласно сообщению, ДТЭК ВИЭ совместно с датской Vestas заключили договор на строительство первой очереди Тилигульской ветроэлектространции (ВЭС) мощностью 126 МВт в Николаевской области.

Отмечается, что строительство ВЭС начнется в марте и продлится до конца 2021 года. Сейчас на площадке Тилигульской ВЭС ведутся подготовительные работы.

Мощность первой очереди должна составить 126 МВт, а потенциальная максимальная мощность всей ВЭС - 564 МВт. На ней планируется установить 21 onshore-ветротурбину компании Vestas по 6 МВт каждая.

По информации пресс-службы, строительство ВЭС будет профинансировано за счет "зеленых" евробондов на общую сумму 325 млн евро, которые были размещены в 2019 году.

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