Депутат в Днепре отказался разговаривать на украинском языке, перейдя на "восточноукраинский"
1 марта, 2021, 13:13
Депутат Днепропетровского областного совета на заседании отказался говорить на украинском языке
Об этом сообщает APnews .
Свое выступление депутат начал с приветствия на украинском языке, после чего перешел на "восточноукраинский", так депутат назвал русский язык. Такое заявление сделал депутат от "ОПЗЖ" Геннадий Гуфман.
"Добрый день, уважаемые коллеги. Если можно, я буквально несколько слов на восточноукраинском. Я рассматривал заседания сессии областного совета как место, где решается действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области", - заявил чиновник.
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