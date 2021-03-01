Депутат в Днепре отказался разговаривать на украинском языке, перейдя на "восточноукраинский"

Об этом сообщает APnews .

Свое выступление депутат начал с приветствия на украинском языке, после чего перешел на "восточноукраинский", так депутат назвал русский язык. Такое заявление сделал депутат от "ОПЗЖ" Геннадий Гуфман.

"Добрый день, уважаемые коллеги. Если можно, я буквально несколько слов на восточноукраинском. Я рассматривал заседания сессии областного совета как место, где решается действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области", - заявил чиновник.

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