Дефибрилляторы в метро Киева установили уже на 19 станциях

1 марта, 2021, 21:38

В метро Киева на 19 станциях по согласованию с авторами общественного бюджета "РеаниМетро" разместили дефибрилляторы

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр КП "Киевский метрополитен".

"Оборудование находится на платформах станций "Лесная", "Дарница", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Шулявская", "Святошин", "Академгородок", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Осокорки", - говорится в сообщении.

Всего для нужд метрополитена было закуплено и передано 52 дефибриллятора.

"К сожалению, победитель тендера по общественному бюджету не обеспечил поставку и сопроводительные документы надлежащего качества. Был подписан соответствующий акт рекламации и представлена претензия к поставщику в установленном законом порядке", - отметили в КП "Киевский метрополитен".

Кроме того, в местах, согласованных с авторами проекта, расположены аптечки. Изучается также вопрос дополнительной закупки оборудования.

На платформах 19 станциях метро разместили дефибрилляторы === В подземке завершили работы по размещению дефибрилляторов в ... Опубликовано КП "Киевский метрополитен" Понедельник, 1 марта 2021 г.

Напомним, ранее сообщалось об установке дефибрилляторов на трех станциях метро Киева.

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