Байден полностью поддерживает присоединение Украины к Евросоюзу, - конгресвумен
Об этом она заявила во время видеоконференции, организованной Коалиция Центральной и Восточной Европы, сообщает Голос Америки .
По ее словам, Байдену не требуется дополнительных знаний по поводу того, что должно быть сделано в Центральной Европе как ответ США на события в Беларуси.
"Он полностью поддерживает укрепление трансатлантического сообщества и присоединение таких стран как Украина и Беларусь в Евросоюз. Такие же цели и у меня, - цитирует издание слова конгрессвумен от штата Огайо.
Реагируя на ситуацию в Беларуси, Марси Каптур заявила, что обеспокоена поведением диктатора Александра Лукашенко и надеется на расширение американских санкций в отношении белорусов и россиян, причастных к нарушению прав человека в Беларуси.
"Вместо того, чтобы отреагировать на призывы к большей свободе, Лукашенко обратился к российскому диктатора Владимира Путина, чтобы получить от него гарантии по кредитам и помощь от их пропагандистов и спецслужб", - заявила Каптур.
Она добавила, что США должны расширить санкции в отношении тех, кто занимается в Беларуси преступной деятельностью, в частности в отношении сотрудников спецслужб и МВД, а также в отношении россиян, причастных к событиям в соседней стране.
Стоит отметить, что вопрос о вступлении новых членов в ЕС решается самими государствами членами объединения, и позиция третьих стран в этом вопросе значения не имеет. В то же время, позитивных сигналов относительно вступления Украины в НАТО, Соединенные Штаты являются ведущим членом, от представителей администрации Джозефа Байдена на данный момент не поступало.
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