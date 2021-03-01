Байден полностью поддерживает присоединение Украины к Евросоюзу, - конгресвумен

1 марта, 2021, 10:40

Конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур заявила, что президент США Джо Байден будет способствовать европейской интеграции Украины и Беларуси

Об этом она заявила во время видеоконференции, организованной Коалиция Центральной и Восточной Европы, сообщает Голос Америки .

По ее словам, Байдену не требуется дополнительных знаний по поводу того, что должно быть сделано в Центральной Европе как ответ США на события в Беларуси.

"Он полностью поддерживает укрепление трансатлантического сообщества и присоединение таких стран как Украина и Беларусь в Евросоюз. Такие же цели и у меня, - цитирует издание слова конгрессвумен от штата Огайо.

Реагируя на ситуацию в Беларуси, Марси Каптур заявила, что обеспокоена поведением диктатора Александра Лукашенко и надеется на расширение американских санкций в отношении белорусов и россиян, причастных к нарушению прав человека в Беларуси.

"Вместо того, чтобы отреагировать на призывы к большей свободе, Лукашенко обратился к российскому диктатора Владимира Путина, чтобы получить от него гарантии по кредитам и помощь от их пропагандистов и спецслужб", - заявила Каптур.

Она добавила, что США должны расширить санкции в отношении тех, кто занимается в Беларуси преступной деятельностью, в частности в отношении сотрудников спецслужб и МВД, а также в отношении россиян, причастных к событиям в соседней стране.

Стоит отметить, что вопрос о вступлении новых членов в ЕС решается самими государствами членами объединения, и позиция третьих стран в этом вопросе значения не имеет. В то же время, позитивных сигналов относительно вступления Украины в НАТО, Соединенные Штаты являются ведущим членом, от представителей администрации Джозефа Байдена на данный момент не поступало.

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