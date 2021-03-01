Активы Януковича могут быть замороженными 10 лет, 7 уже прошло, - посольство Швейцарии

1 марта, 2021, 18:56

В посольстве Швейцарии заявили, что активы экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения могут быть заморожены в течение 10 лет

Об этом сообщил пресс-служба посольства в Швейцарии в Twitter.

"Семь лет назад Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии. Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств", - говорится в сообщении.

Там отметили, что швейцарские органы власти тесно сотрудничают с партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов народа через решения судов о незаконном происхождении.

"Согласно законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами", - говорится в сообщении.

Швейцария заморозила активы Януковича и его приближенных в 2014 году. Тогда стоимость имущества достигала 193 млн долларов. В феврале 2014 года власти опубликовали список из 20 человек, чьи средства были заморожены в банках страны. Позже власти Швейцарии решили заморозить средства на счетах еще девяти бывших украинских чиновников и их родственников.

Семь лет назад, Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии. Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремился избежать риска присвоение украинских государственных средств. @GP_Ukraine @nab_ukr @MFA_Ukraine - Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) March 1, 2021