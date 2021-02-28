Зе-власть в ситуации с Медведчуком интересует не его подрывная деятельность, а перехват подрядов из России, - Бессмертный

28 февраля, 2021, 20:40

Конфликт команды Владимира Зеленского с группой Виктора Медведчука больше напоминает передел собственности

Такое мнение украинский политик, дипломат и государственный деятель выразил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Первое. Это передел собственности, это передел финансовых потоков, это передел на энергорынке. Почему? Потому что то, о чем мы говорим, это более 5 млн тонн светлых нефтепродуктов, а точнее дизельного топлива, ежегодно. Украина потребляет 7,6-7, 8 млн тонн, а это более 5 мле тонн. Надо понимать, что это $ 2 млрд. Это первый момент, на который надо обратить внимание", - пояснил Бессмертный.

"И второй момент - откуда это. Таких источников два, точнее он один. Если мы говорим о двух, то это Беларусь, Мозырь, и Россия, которая идет через Мозырь тоже", - добавил политик.

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Таким образом, как отметил Роман Бессмертный, Зеленский мог бы воспользоваться случаем с возвращенным в государственную собственность трубопроводом Медведчука и прижать как его деловую и медийную империю внутри Украины, так и "поставить на место" и режим Лукашенко, и режим Путина.

"Только в этом случае надо сделать соответствующие шаги на европейском рынке", - добавил Бессмертный.

Однако, как он считает, команда действующего украинского президента пока решила поступить иначе.

"Но, смотрите. Правительство наш молчит, никаких диалогов (с Европой - ред.) не ведется чтобы компенсировать эти объемы. Но еще показательнее молчит Минск и молчит Москва. Это означает, что эти потоки попадут кому-то другому. Тогда вопрос: так за что брань начата? для того чтобы привлечь к ответственности лиц, являющихся врагами Украины, или лиц, которые служат врагам Украины? Или за то, чтобы переделить потоки? Очевидно, что нынешний сценарий говорит просто о перераспределении рынка", - обратил внимание Роман Бессмертный .

"Добавьте к этому начатый и затем запрещенный импорт электроэнергии из Беларуси и начатый импорт электроэнергии из России. Все становится на свои места. Становится понятным, что команда Зеленского начинает бороться за подряд на выполнение задания Кремля в Украине", - подытожил гость студии.

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