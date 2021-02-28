В Турции в пропасть сорвался пикап с двумя украинками, они госпитализированы в тяжелом состоянии
28 февраля, 2021, 20:34
В Турции пикап с пятью людьми сорвался в пропасть, среди госпитализированных - две украинки, которые находятся в тяжелом состоянии
Об этом сообщает Akit .
Авария произошла в районе Алании. Грузовик упал с обрыва глубиной около 50 м. Пострадали пять человек, которые были в пикапе, среди них две украинки - Людмила Лавренова и Елена Харченко.
По данным издания, они находятся в тяжелом состоянии, существует угроза для жизни.
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