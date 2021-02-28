В США на гаражной распродаже за $ 35 продали чашу XV века, настоящая стоимость которой достигает $ 500 тыс.

28 февраля, 2021, 22:30

На аукционе Sotheby's рассчитывают продать за полмиллиона долларов китайскую фарфоровую пиалу, приобретенную в США на гаражной распродаже за $ 35

Об этом сообщает CNN .

Небольшая пиала с цветочным узором, купленная на гаражной распродаже в Коннектикуте оказалась стариной с XV века. Она будет выставлена на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 17 марта. За произведение рассчитывают получить до $ 500000.

Бело-голубая чаша с изображением лотосов, пионов, хризантем и цветков граната ранее использовалась при дворе императора династии Мин.

Аукционный дом не называет владельца, только сообщает, что он приобрел ее за $ 35. После этого он направил фото специалистам, которые идентифицировали старинную вещь.

Как показал анализ, пиала использовалась при дворе императора Юнлэ, который правил с 1402 до 1424 года. В этот период китайской истории достигло расцвета фарфоровое производство.

Пиала, которая по форме напоминает бутон лотоса, оценивается в $ 300-500 тыс. Ее диаметр чуть больше 15 см. По данным Sotheby's, известно лишь о шести других подобных чашах.

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