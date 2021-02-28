В США на гаражной распродаже за $ 35 продали чашу XV века, настоящая стоимость которой достигает $ 500 тыс.
Об этом сообщает CNN .
Небольшая пиала с цветочным узором, купленная на гаражной распродаже в Коннектикуте оказалась стариной с XV века. Она будет выставлена на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 17 марта. За произведение рассчитывают получить до $ 500000.
Бело-голубая чаша с изображением лотосов, пионов, хризантем и цветков граната ранее использовалась при дворе императора династии Мин.
Аукционный дом не называет владельца, только сообщает, что он приобрел ее за $ 35. После этого он направил фото специалистам, которые идентифицировали старинную вещь.
Как показал анализ, пиала использовалась при дворе императора Юнлэ, который правил с 1402 до 1424 года. В этот период китайской истории достигло расцвета фарфоровое производство.
Пиала, которая по форме напоминает бутон лотоса, оценивается в $ 300-500 тыс. Ее диаметр чуть больше 15 см. По данным Sotheby's, известно лишь о шести других подобных чашах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти