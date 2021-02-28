В Севастополе ракетный корабль ЧФ РФ освятил епископ УПЦ МП, которого полтора года назад рукоположили в Нежине

28 февраля, 2021, 11:22

В оккупированном Севастополе епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Калинник (Константин Чернышев) торжественно освятил военно-морской флаг и прием в состав Черноморского флота России малого ракетного корабля "Грайворон"

При этом назвал РФ "богохранимым отечеством" и "нашим святым отечеством", передает Еспресо.TV .

На это событие обратил внимание ветеран войны на Донбассе из добровольческого батальона "Сич", бывший голова Талалаевской райгосадминистрации Черниговской области Владимир Брюховецкий.

"Рукоположили Чернышева в епископы год назад в городе Нежине. А одним из организаторов того действа был депутат Черниговского областного совета Валерий Колоша (избирался по спискам " Нашего края ", ранее принадлежал к Аграрной партии Украины, - ред.). Террориста Чернышева и других иерархов Московской патриархии Колоша встречал во дворе Николаевского храма в Нежине с огромным караваем, который для почетных гостей испек на собственном предприятии ", - написал Брюховецкий сегодня, 28 февраля 2021 года, у себя в фейсбуке.

Новости о рукоположении Чернышева, которое имело место 8 декабря 2019 года, легко найти в сети.

Кроме того, на портале УПЦ МП есть персональная страница епископа Калинника с его детальной биографией и подробностями религиозной деятельности.

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