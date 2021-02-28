В Польше в ДТП погибли двое украинцев

28 февраля, 2021, 15:34

В результате ДТП в польском городе Люблин погибло двое граждан Украины

Об этом сообщает полиция Люблина.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, столкнулся с дорожным знаком, а затем с деревом.

В результате ДТП погибли двое украинцев в возрасте 22 и 24 года.

Напомним, 4 января в польском городе Вроцлав во время пожара погиб 30-летний гражданин Украины.

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