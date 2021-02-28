 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Польше в ДТП погибли двое украинцев

В Польше в ДТП погибли двое украинцев


фото: lubelska.policja.gov.pl
В результате ДТП в польском городе Люблин погибло двое граждан Украины

Об этом сообщает полиция Люблина.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, столкнулся с дорожным знаком, а затем с деревом.

В результате ДТП погибли двое украинцев в возрасте 22 и 24 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2021 воскресенье

27 февраля, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать