В Мьянме при подавлении акций протеста застрелили 11 человек
28 февраля, 2021, 15:54
В Мьянме во время акций протеста против военного мятежа погибли 11 человек
Об этом сообщает Reuters .
Протестующие погибли в разных городах страны.
В Мьянме люди требуют от военных вернуть власть гражданским лидерам. В ответ полицейские и военные применяют резиновые и боевые пули, слезоточивый газ и водометы.
Известно, что три человека были убиты во время разгона митинга в Тавойе. В них стреляли боевыми патронами. Около 20 человек получили ранения от резиновых пуль. В Багоа были застрелены двое подростков, в Янгоне убит мужчина.
- Напомним, 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника
- Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.
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