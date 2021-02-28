В Мьянме при подавлении акций протеста застрелили 11 человек

28 февраля, 2021, 15:54

В Мьянме во время акций протеста против военного мятежа погибли 11 человек

Об этом сообщает Reuters .

Протестующие погибли в разных городах страны.

В Мьянме люди требуют от военных вернуть власть гражданским лидерам. В ответ полицейские и военные применяют резиновые и боевые пули, слезоточивый газ и водометы.

Известно, что три человека были убиты во время разгона митинга в Тавойе. В них стреляли боевыми патронами. Около 20 человек получили ранения от резиновых пуль. В Багоа были застрелены двое подростков, в Янгоне убит мужчина.

Напомним, 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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