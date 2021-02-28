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Espreso.tvМирВ Мьянме при подавлении акций протеста застрелили 11 человек

В Мьянме при подавлении акций протеста застрелили 11 человек


фото: Reuters
В Мьянме во время акций протеста против военного мятежа погибли 11 человек

Об этом сообщает Reuters .

Протестующие погибли в разных городах страны.

В Мьянме люди требуют от военных вернуть власть гражданским лидерам. В ответ полицейские и военные применяют резиновые и боевые пули, слезоточивый газ и водометы.

Известно, что три человека были убиты во время разгона митинга в Тавойе. В них стреляли боевыми патронами. Около 20 человек получили ранения от резиновых пуль. В Багоа были застрелены двое подростков, в Янгоне убит мужчина.

  • Напомним, 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника
  • Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

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