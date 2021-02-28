В Киеве на пересечении Большой Окружной и Газопроводной авто снесло светофор

28 февраля, 2021, 18:13

В столице, на пересечении Большой Окружной дороги и Газопроводной, Chevrolet Lacetti сбил светофор

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, автомобили Daewoo Lanos, Subaru и Chevrolet Lacetti двигались от Минского проспекта в направлении улицы Городской.

Как рассказали свидетели, вдруг Daewoo Lanos начал резко тормозить, из-за чего водителю Subaru пришлось также применять экстренное торможение и принять вправо. В это время водитель Chevrolet, который двигался следом, также принял правее, но чтобы не врезаться в зад Subaru, выкрутил руль еще правее, из-за чего автомобиль стал неуправляемым, вылетел с дороги и протаранил светофор.

Медики скорой помощи оказали помощь на месте, госпитализация никому не понадобилась. На месте работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением аварии.

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