В Киеве на пересечении Большой Окружной и Газопроводной авто снесло светофор
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Как удалось узнать Стражам Эспрессо, автомобили Daewoo Lanos, Subaru и Chevrolet Lacetti двигались от Минского проспекта в направлении улицы Городской.
Как рассказали свидетели, вдруг Daewoo Lanos начал резко тормозить, из-за чего водителю Subaru пришлось также применять экстренное торможение и принять вправо. В это время водитель Chevrolet, который двигался следом, также принял правее, но чтобы не врезаться в зад Subaru, выкрутил руль еще правее, из-за чего автомобиль стал неуправляемым, вылетел с дороги и протаранил светофор.
Медики скорой помощи оказали помощь на месте, госпитализация никому не понадобилась. На месте работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением аварии.
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