В Киеве на Надднепрянском шоссе под колесами авто погиб пешеход, который перебегал дорогу

28 февраля, 2021, 20:54

В столице на Надднепрянском шоссе пешехода-нарушителя сбили два авто, мужчина погиб на месте

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По словам свидетелей происшествия - мужчина перебегал четыре полосы проезжей части, перелез через отбойник с ограждением и прыгнул прямо на лобовое стекло проезжающей по левой полосе легковушки Acura.

После того, как пешеход упал на дорогу, его переехал еще один автомобиль - черный внедорожник, водитель которого, не останавливаясь, с места происшествия уехал.

Медики "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего - травмы 34-летнего мужчины оказались несовместимы с жизнью. Водитель легковушки от помощи врачей отказался.

Стоит отметить, что автопроисшествие произошло прямо над подземным пешеходным переходом.

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