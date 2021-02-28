В Киеве на Надднепрянском шоссе под колесами авто погиб пешеход, который перебегал дорогу
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
По словам свидетелей происшествия - мужчина перебегал четыре полосы проезжей части, перелез через отбойник с ограждением и прыгнул прямо на лобовое стекло проезжающей по левой полосе легковушки Acura.
После того, как пешеход упал на дорогу, его переехал еще один автомобиль - черный внедорожник, водитель которого, не останавливаясь, с места происшествия уехал.
Медики "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего - травмы 34-летнего мужчины оказались несовместимы с жизнью. Водитель легковушки от помощи врачей отказался.
Стоит отметить, что автопроисшествие произошло прямо над подземным пешеходным переходом.
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