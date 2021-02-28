В Дублине митинг против локдауна стал причиной столкновений с полицией
Не обошлось без столкновений с полицией, рассказывает Еспресо.TV .
По данным ирландских правоохранителей, некоторые митингующие сознательно наносили вред здоровью полицейских путем применения пиротехники.
Специальный корреспондент британского телеканала Sky News в Ирландии Стивен Мерфи разместил видео, где видно, как один из протестующих намеренно несколько раз выстреливает из салютной ракеты в лицо полицейским. Причем он подходит к правоохранителям вплотную.
После этого начинаются задержания.
Clashes on Grafton Street this afternoon after anti-lockdown protest. Incident that prompted baton charge is shown pic.twitter.com/K9zpNMbgPo- Stephen Murphy (@SMurphyTV) February 27, 2021
Газета The Irish Times сообщает о трех пострадавших копах и 23 задержанных участниках акции.
Как следствие, 13 человек, а именно 12 мужчин и одна женщина, взяты под стражу. Им присуждена мера пресечения в виде ареста вплоть до судебного разбирательства, назначенного на пятницу, 5 марта.
Каждому из них назначен залог в размере 200 евро.
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