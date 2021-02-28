УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после поражения "Шахтера" и победы "Динамо"
28 февраля, 2021, 22:06
По итогам 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 4-х очков
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 16-м туре "Шахтер" неожиданно проиграл в Киеве "Заре", которая доигрывали матч в меньшинстве - 0: 1.
Осечкой команды Луиша Каштру воспользовалось "Динамо". Киевляне победили в гостях "Львов" - 4: 1, набрали 37 очков и увеличили отрыв от "Шахтера" до 4-х пунктов.
"Заря" с 29 баллами идет третьим и имеет игру в запасе.
- Напомним, 26 февраля в первом матче 16 тура "Десна" уверенно победила "Ингулец" .
- 27 февраля "Мариуполь" сыграл вничью с "Днепром-1" и прервал его победную серию в Премьер-лиге.
- Кроме этого, в субботу "Ворскла" на своем поле переиграла "Александрию" .
- 28 февраля Артем Милевский помог "Минаю" переиграть "Олимпик" и одержал первую победу после возвращения в чемпионат Украины.
- Также в воскресенье "Шахтер" в Киеве при численном преимуществе уступил "Зари" .
- Осечкой "Шахтера" воспользовалось "Динамо" , которое обыграло в гостях "Львов".
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