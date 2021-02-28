УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после поражения "Шахтера" и победы "Динамо"

28 февраля, 2021, 22:06

По итогам 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 4-х очков

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 16-м туре "Шахтер" неожиданно проиграл в Киеве "Заре", которая доигрывали матч в меньшинстве - 0: 1.

Осечкой команды Луиша Каштру воспользовалось "Динамо". Киевляне победили в гостях "Львов" - 4: 1, набрали 37 очков и увеличили отрыв от "Шахтера" до 4-х пунктов.

"Заря" с 29 баллами идет третьим и имеет игру в запасе.

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